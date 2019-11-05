Beşiktaş'ta dehşet saçan şoförden akılalmaz itiraf! Olaydan bir gece önce...

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Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan şoför Necdet Karakuş'un 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralamaya neden olmak' suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Karakuş, sorgusunda olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

  • DHA
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Özel halk otobüsü şoförünün bir gece önce uyuşturucu kullandığını söylediği öğrenildi. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet Karakuş, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı savcılıkça tutuklanması talep edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Karakuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
EMNİYETTE TAKİP EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ
 
Şüpheli Karakuş'un " Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Necdet Karakuş'un emniyette detaylı ifade verdiği,  ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.
 
UYUŞTURUCU İTİRAFI
 
Şüpheli Karakuş'un sorgu hâkimliğinde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği kaydedildi
 
OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTI
 
Beşiktaş Caddesi'nde önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı.  
 
 

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