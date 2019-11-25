Dehşete düşüren iddia: Öldürüp kıyma makinesinde...

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in ayrılmak istediği eski sevilisi tarafından katledilmesi sonrasında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla, kadın cinayetlerine ‘Dur’ demek için bir araya gelen Isparta Kadın Meclisleri Kaymakkapı Meydanı’nda basın açıklaması yaptıktan sonra düdük çalarak belediye önüne kadar yürüdü.

Kentte, 10 Ağustos 2017 tarihinden beri kayıp olan Zehra Çaycı’nın annesi Keziban Çaycı ile bir yakını da eyleme katılarak, kızlarının bulunmasını istedi. Zehra Çaycı’nın annesi ölü ya da diri çocuğuna kavuşmak ve yerini bilmek istediğini belirtirken, bir yakını ise Zehra Çaycı ve arkadaşı Korhan’ın öldürüldükten sonra kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığını iddia etti. 2017 yılında 2 çocuğunu bırakıp bir anda ortadan kaybolan Zehra Çaycı’nın öldürüldüğünü düşündüklerini söyleyen annesi ve yakını, halen ölü veya dirisinin bulunmadığını, çocuklarına her zaman yalan söylemek zorunda kaldıklarını anlattı.

KORKUNÇ İDDİA: UZUN SÜRE EVDE KIYMA MAKİNELERİ ÇALIŞMIŞ

Kadın cinayetlerinin durdurulması için konuşan Zehra Çaycı’nın yakını, “Komşuların dediği şey, uzun süre (Besici Ali’nin evinde) kıyma makineleri çalışmış. Dedikleri şey şu, ‘Bulun da görelim, ispat edin’. Çünkü, ceset yoksa, kanıt yoksa, hiçbir şey yapılamıyor. Bir kasap kendisi, etlerle çok içli dışlı, ne yapacağını çok iyi biliyor çünkü ve bulunamıyor” dedi.

‘ZEHRA’NIN ÇOCUKLARI, ‘ANNEN İŞTE’ DİYE UZUN SÜRE KANDIRILDI’

“Kimin yanından kaybolduğu belli ama yok” diyerek devam eden yakını, “Adalet yok. 2 tane çocuğu var. Zehra’nın çocukları, ‘Annen işte’ diye uzun süre kandırıldı. Annesi bekledi, en son annesinin gelmeyeceğini kabullendi. Ama kimse ‘Annen öldü’ diyemiyor. Cesedi yok, mezarı yok, hiçbir şeyi yok. Adalet yok. Çünkü, ceset yoksa cinayet yok deniliyor. Bundan vazgeçilsin. Kaybolan o kadar kişi var, yoklar. Bir yerlere gömülüyorlar, bir şekilde ortadan kaldırılıyorlar. ‘Bunu yapanlar yüzde 100 budur’ diyorsun ama kanıt ceset olunca, o da olmayınca, bir süre sonra insanlar salıveriliyorlar. Bunu istemiyoruz. Zehra’nın annesi burada, her gün torunlarına ne cevap vereceğini düşünüyor” diye konuştu

ÇAYCI: ‘ÇOCUKLARIMIZ YAŞIYORSA BURADA, YAŞAMIYORSA ‘MEZARI BU’ DENİLMESİNİ İSTİYORUM’

Zehra Çaycı’nın annesi Keziban Çaycı ise, “Çocuklarım, annelerini arıyorlar. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Dibinde bir erkek daha kayıp, onun da bulunmasını istiyorum. İkisinin de bulunup, çocuklarımız yaşıyorsa burada, yaşamıyorsa ‘Mezarı bu’ denilmesini istiyorum. Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum ben” şeklinde konuştu.