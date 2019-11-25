17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7385
  • 6,321
  • 269.755
  • 105382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Dehşete düşüren iddia: Öldürüp kıyma makinesinde...

Isparta'da 10 Ağustos 2017 tarihinden beri kayıp olan Zehra Çaycı’nın annesi Keziban Çaycı ölü ya da diri çocuğuna kavuşmak ve yerini bilmek istediğini söylerken, bir yakını ise Zehra Çaycı ve arkadaşı Korhan’ın öldürüldükten sonra kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığını iddia etti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in ayrılmak istediği eski sevilisi tarafından katledilmesi sonrasında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla, kadın cinayetlerine ‘Dur’ demek için bir araya gelen Isparta Kadın Meclisleri Kaymakkapı Meydanı’nda basın açıklaması yaptıktan sonra düdük çalarak belediye önüne kadar yürüdü.
 
Kentte, 10 Ağustos 2017 tarihinden beri kayıp olan Zehra Çaycı’nın annesi Keziban Çaycı ile bir yakını da eyleme katılarak, kızlarının bulunmasını istedi. Zehra Çaycı’nın annesi ölü ya da diri çocuğuna kavuşmak ve yerini bilmek istediğini belirtirken, bir yakını ise Zehra Çaycı ve arkadaşı Korhan’ın öldürüldükten sonra kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığını iddia etti. 2017 yılında 2 çocuğunu bırakıp bir anda ortadan kaybolan Zehra Çaycı’nın öldürüldüğünü düşündüklerini söyleyen annesi ve yakını, halen ölü veya dirisinin bulunmadığını, çocuklarına her zaman yalan söylemek zorunda kaldıklarını anlattı.
 
KORKUNÇ İDDİA: UZUN SÜRE EVDE KIYMA MAKİNELERİ ÇALIŞMIŞ
 
Kadın cinayetlerinin durdurulması için konuşan Zehra Çaycı’nın yakını, “Komşuların dediği şey, uzun süre (Besici Ali’nin evinde) kıyma makineleri çalışmış. Dedikleri şey şu, ‘Bulun da görelim, ispat edin’. Çünkü, ceset yoksa, kanıt yoksa, hiçbir şey yapılamıyor. Bir kasap kendisi, etlerle çok içli dışlı, ne yapacağını çok iyi biliyor çünkü ve bulunamıyor” dedi.
 
‘ZEHRA’NIN ÇOCUKLARI, ‘ANNEN İŞTE’ DİYE UZUN SÜRE KANDIRILDI’
 
“Kimin yanından kaybolduğu belli ama yok” diyerek devam eden yakını, “Adalet yok. 2 tane çocuğu var. Zehra’nın çocukları, ‘Annen işte’ diye uzun süre kandırıldı. Annesi bekledi, en son annesinin gelmeyeceğini kabullendi. Ama kimse ‘Annen öldü’ diyemiyor. Cesedi yok, mezarı yok, hiçbir şeyi yok. Adalet yok. Çünkü, ceset yoksa cinayet yok deniliyor. Bundan vazgeçilsin. Kaybolan o kadar kişi var, yoklar. Bir yerlere gömülüyorlar, bir şekilde ortadan kaldırılıyorlar. ‘Bunu yapanlar yüzde 100 budur’ diyorsun ama kanıt ceset olunca, o da olmayınca, bir süre sonra insanlar salıveriliyorlar. Bunu istemiyoruz. Zehra’nın annesi burada, her gün torunlarına ne cevap vereceğini düşünüyor” diye konuştu
 
ÇAYCI: ‘ÇOCUKLARIMIZ YAŞIYORSA BURADA, YAŞAMIYORSA ‘MEZARI BU’ DENİLMESİNİ İSTİYORUM’
 
Zehra Çaycı’nın annesi Keziban Çaycı ise, “Çocuklarım, annelerini arıyorlar. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Dibinde bir erkek daha kayıp, onun da bulunmasını istiyorum. İkisinin de bulunup, çocuklarımız yaşıyorsa burada, yaşamıyorsa ‘Mezarı bu’ denilmesini istiyorum. Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum ben” şeklinde konuştu.

Havada dehşet! Uçağın motoru alev alınca... İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Başkan Erdoğan, yurda döndü

Başkan Erdoğan, yurda döndü

Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorinde indirim

Araç sahiplerine müjdeli haber! Motorinde indirim

"Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz"

'Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz'

Dehşete düşüren iddia: Öldürüp kıyma makinesinde...

Dehşete düşüren iddia: Öldürüp kıyma makinesinde...

İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu

İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu

Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı

Kiracısının oturduğu evini ateşe verip kayalıklara çıktı

Üniversiteli Güleda'nın ölümünde kan donduran ifadeler

Üniversiteli Güleda'nın ölümünde kan donduran ifadeler
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Mimar Sinan yapmıştı... Rekor fiyata satışa çıkıyor!

Mimar Sinan yapmıştı... Rekor fiyata satışa çıkıyor!

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları

İşte Alparslan Türkeş'in bilinmeyen fotoğrafları

Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine inşa edilmişti... Ve açılıyor

Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine inşa edilmişti... Ve açılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA