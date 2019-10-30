21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7536
  • 6,3944
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Dehşete düşüren olay! İstanbul'da 'boğdum' dedi Fethiye'de ölü bulundu

İstanbul Maltepe Polis Merkezine teslim olan bir şüpheli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını boğduğunu ileri sürdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre Hasan A. (28), İstanbul Maltepe Polis Merkezine giderek, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde kiraladığı villada alkolün de etkisiyle kız arkadaşı Asena Ercan'ı (27) boğarak öldürdüğünü iddia etti.
 
Polis ekiplerinin bilgi verdiği Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapıları kilitli villanın balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, üst kattaki yatak odasında Asena Ercan'ı ölü buldu.
 
Ercan'ın cesedi savcı incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Şüpheli Hasan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar açıkladı... Ortak devriyeler başlayacak

Bakan Akar açıkladı... Ortak devriyeler başlayacak

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması

MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Dehşete düşüren olay! İstanbul'da 'boğdum' dedi...

Dehşete düşüren olay! İstanbul'da 'boğdum' dedi...

Şehit olan lise arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu

Şehit olan lise arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu

İstanbul'da tartışma yaratan karar! Yasaklanıyor

İstanbul'da tartışma yaratan karar! Yasaklanıyor

Feci olay! Ceza yedikten yarım saat sonra dehşeti yaşadı

Feci olay! Ceza yedikten yarım saat sonra dehşeti yaşadı
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den anlamlı ´29 Ekim´ paylaşımı

MSB´den anlamlı ´29 Ekim´ paylaşımı

Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı

Başkentte 29 Ekim kortej yürüyüşü yapıldı

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Cumhuriyetin 100'üncü yılının simgeleyen proje

Cumhuriyetin 100'üncü yılının simgeleyen proje

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA