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Dehşete düşüren olay: Mama yerine uyku ilacı vermiş!

Özbek bakıcı Gulnoza Rabieva, 3 yaşındaki Ayaz’a sürekli uyku ilacı verdi. Kameranın da fişini çekip “Elektrikler kesildi” dedi.

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Balıkesir'de Yeliz Kılıç, oğlu Ayaz’a (3) bakması Özbek Gulnoza Rabieva’yla anlaştı. Aileye güven veren bakıcı, çocuğa mama yerine uyku ilacı verip bütün gün uyuttu. Evdeki kameranın fişini çekip sevgilisiyle zaman geçiren Rabieva, her seferinde “Elektrikler kesildi” dedi. Durumdan şüphelenen Yeliz Kılıç, elektriklerin kesilmediğini öğrenince bakıcıyla tartıştı. Evden ayrılan bakıcının, Yeliz Kılıç ve kız kardeşine ait kıyafetlerle takıları da çaldığı anlaşıldı. Rabieva'nın sevgilisiyle İstanbul’a kaçtığı iddiası  üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 


‘DÜŞTÜĞÜNÜ SANIYORDUK DÖVÜYORMUŞ

 
Özbek bakıcının yakalanarak cezalandırılmasını isteyen Yeliz Kılıç, “Artık bakıcı filan tutmayacağım. Bu yaşananlar oğlumun ve bizim psikolojimizi bozdu. Yavrumun zaman zaman da başında morluklar oluyordu. Bize ‘düştü’ diyordu. Demek ki çocuğu da dövüyormuş” dedi.
 

ÇALINTI ELBİSEYLE FOTOSU DELİL OLDU

 
Sosyal medyada Özbek bakıcı Rabieva’nın izini bulan Yeliz Kılıç, çalıntı eşyalarla olan resimleri tek tek tespit edip, delil olarak savcılığa sundu.
 
(Akşam)

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