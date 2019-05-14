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Dehşete düşüren olay! Polis 68 metre yükseklikten aşağı cisim atıldığını düşündü ama...

Isparta’da gelen ihbar üzerine şüpheli şahıs aramak için yeni otogar inşaatına giden polis, yaklaşık 40 metrelik yükseklikten aşağı düşerek canına kıydığı öne sürülen gencin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Metrelerce yükseklikten aşağı atladığı iddia edilen genç ise olayda feci şekilde can verdi.

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Isparta’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, yapımı devam eden Yeni Otogar inşaatındaki 68 metrelik kuleden beton zemine çakılarak olay yerinde feci şekilde can verdi. Talihsiz olayda, şüpheli şahıs ihbarına giden polis memuru ise, metrelerce yükseklikten aşağı düşmekte olan gencin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
 
Olay, bugün saat 04.45 sıralarında Isparta Yeni Otogar inşaatında meydana geldi.
 
İhbara gelen polis, yüksekten aşağı düşen gencin altında kalmaktan son anda kurtuldu
 
Alınan bir ihbarı değerlendiren Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı resmi ekipler, çalışma devam eden Yeni Otogar İnşaatı’ndaki 96 metre yüksekliğinde projesi çizilen ve 68 metresi tamamlanan kulede ışık olduğu bilgisi üzerine söz konusu yere geldi.
 
Kule inşaatının altına geldiğinde yukarı kısımda bir ışık olduğu gören polis ekibi, birden bire metrelerce yüksekten aşağı doğru bir şeyin düştüğünü fark etti.
 
Kule inşaatının alt kısmında olduğu esnada yukarıdan üzerine bir cisim atılabileceğini düşünerek yan tarafa çekilen polis ekibi, saniyeler sonra beton zemine çakıldıktan sonra hareketsiz şekildeki yatan 27 yaşındaki Kerem Can A. ile karşılaştı.
 
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
 
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yapılan kontrolde talihsiz gencin öldüğünü belirledi.
 
Kerem Can A.’nın cansız bedeni, yapılan gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
 
SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisiydi
 
Öte yandan, hayatını kaybeden Kerem Can A. isimli gencin, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olduğu ve bir dizi sıkıntılarının bulunduğu belirtildi.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

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