Deli Zerrin bi tane!

Özer, “ Kıymetlidir halkımız, her şeyin, doğruların farkındadır. Biliyorlar ki bir tane ‘deli Zerrin’leri var” dedi. Sevginin satın alınamayacağını dile getiren sanatçı “Rabbim´in çok şanslı kulu olduğuma inanıyorum. Hayat boyu doğal oldum, her şeyimi paylaştım. 37 senedir de sevenlerim beni tanıdılar’’ şeklinde konuştu. Sanatçı konserde eskimeyen şarkılarını seslendirdi.

Rabbimin şanslı kuluyum

KENDİSİNİ dinlemeye gelenlerle sahnede dertleşen Zerrin Özer, ‘Rabbimin şanslı kuluyum. Benim en büyük cümlem; ‘Rabbim, sevenlerimi, sevdiklerimi başımdan eksik etme’dir’’ şeklinde konuştu.