24.12.2019 15:16 - Güncelleme: 24.12.2019 15:16

Bu akşam Show Tv ekranlarında saat 20:00'da izleyiciler ile buluşacak olan Deliha 2 filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Gupse Özay'ın yer aldığı Deliha 2 filmi Temmuz 2018 yılında vizyona girmişti. Komedi türünde çekilen film vizyona girdiği tarihten itibaren 19 hafta boyunca vizyonda kalırken 2.106.154 seyirci sayısına ulaştı. Deliha 2 filmine dair tüm detaylar haberimizde..

DELİHA 2 KONUSU NEDİR?

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar.

Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA 2 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Gupse Özay

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar

Aksel Bonfil

Mert Öner