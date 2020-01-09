09.01.2020 12:59 - Güncelleme: 09.01.2020 12:59

2016 yılında vizyona giren Deliormanlı filmi bu akşam saat 21:00'da Tv8 ekranlarında yayınlanacak. Tüm televizyon takipçileri Deliormanlı filmi konusu nedir? Deliormanlı oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Deliormanlı filminin oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Gürkan Uygun gibi isimler yer alıyor. Deliormanlı filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

“Deliormanlı” lakabıyla bilinen Savaş Türkyılmaz, Avrupa şampiyonluğu olan milli bir boksördür. Eşini kaybettikten sonra ringleri terk eden Deliormanlı, gerçekten sırra kadem basar. Fakat annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi masrafları kabarmıştır. Para bulmak adına ringlere geri dönme kararı alır. Hülya Yiğit ile Deliormanlı'nın arkasındaki hikayeyi merak ederek Savaş'ın peşine düşen bir televizyon gazetecisidir. Deliormanlı büyük final maçına hazırlanırken onun ve Hülya’nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Kara’dır... Başrollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve Gürkan Uygun'un paylaştığı filmin yönetmenliğini Murat Şeker üstlenirken, senaryo da Şeker ile yine Ali Tanrıverdi'nin imzası var...





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