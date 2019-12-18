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Yaşam

Demir kapı faciası

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen Mahmud Ailesi, bir çiftlikte çalışmaya başladı.

18.12.2019  01:41 - Güncelleme: 18.12.2019  01:41

Baba Halıd El Mahmut (34) dün sabah saatlerinde motosikletiyle, otomatik demir kapıyı açıp, çiftlikten ayrıldı. Bu sırada bahçede oynayan 5 yaşındaki Ömer El Mahmud ise kapıya koştu. Ancak küçük çocuk otomatik kapanan kapı ile demir direk arasında sıkıştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alır almaz eve dönen babanın feryatları yürekleri yaktı. Anne Iman Ali El Kerru da fenalaştı. Çifti, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Küçük çocuğu cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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