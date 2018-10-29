Demirkazık'ta rotasını kaybeden 3 dağcı kurtarıldı

Demirkazık Dağı'na tırmanış düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kamp Grubu'nda bulunan Kayacan Vesek (20), Serhat Kılıç (25) ve Egesu Uyar (21), Bozkaya mevkisinde yolunu kaybetti. Dağcıların durumu yetkililere haber vermesi üzerine tırmanış bölgesine AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 bin 900 metre rakımlı bölgede mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı. Dağcılar sağlık kontrolü için Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı.