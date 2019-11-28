Deniz Feneri’nden gençlere iyilik aşısı
Deniz Feneri Derneği’nin İmam Hatip Okulu öğrencilerine yönelik hazırladığı ‘İyilik Okulu’ projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İmam Hatipliler Derneği Önder ile imzalanan protokol kapsamında yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarını genç kuşaklara aktarıyor.
Proje kapsamında Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yapılan sunumda, Türkiye’de iyilik denince akla gelen ikon isimlerden olan İbrahim Uğurlu nam-ı diğer ‘Ramazan Abi’ ise kendi yaşamından örnekler vererek iyilik yapmanın erdemini anlattı. Öğrenciler sunumda duygu dolu anlar yaşadı.
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