Deniz Feneri’nden gençlere iyilik aşısı

Proje kapsamında Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yapılan sunumda, Türkiye’de iyilik denince akla gelen ikon isimlerden olan İbrahim Uğurlu nam-ı diğer ‘Ramazan Abi’ ise kendi yaşamından örnekler vererek iyilik yapmanın erdemini anlattı. Öğrenciler sunumda duygu dolu anlar yaşadı.