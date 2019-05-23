Deniz kaplumbağaları için yeni fikirler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce ‘İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağası Bakım Merkezi ve Günübirlik Rekreasyon Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması’ düzenleneceğini bildirdi.
İztuzu Kumsal Alanı’nın, Akdeniz’deki deniz kaplumbağalarının ve Nil kaplumbağasının en önemli üreme alanlarından birisi olduğunu anımsatan Bakan Kurum, yarışmanın bu alanın, çevresel kullanımının düzenlenmesiyle gelecek nesillere taşınması ve bölgedeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yenilenmesi için yapılacağını belirterek, “İztuzu ve ekosisteminin bütüncül olarak korunmasını, kaplumbağa bakım merkezinin daha sağlıklı şartlara kavuşmasını ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına ekolojik çözümler bulunmasını hedefliyoruz” dedi. Yarışmaya dair bilgilere, ‘http://iztuzuekolojiktasarim.com’ internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.