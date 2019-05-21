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Deniz Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerim Yardımcı’nın eşi Deniz Keskin neden intihar etti?

Kerim Yardımcı’nın eski eşi ve çocuğunun annesi olan Deniz Keskin intihar etti. İstanbul Beykoz’daki evinde kendini asarak hayatına son veren Deniz Keskin’in kim olduğu ve neden intihar ettiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vefatından 4 gün önce Bozburun'a tatile giden Deniz Keskin'in ölümü tanındığı çevrede büyük üzüntü yarattı. Peki, Deniz Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerim Yardımcı’nın eşi Deniz Keskin neden intihar etti? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı haberimizde…

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“Deniz Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerim Yardımcı’nın eşi Deniz Keskin neden intihar etti?” sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Tanınan avukat Kerim Yardımcı’nın geçen sene boşandığı ve 6 yıllık evliliklerinden bir de çocukları olan Deniz Keskin, İstanbul Beykoz’da oturduğu evde intihar ederek yaşamına son verdi. Deniz Keskin’in intihar etmeden 4 gün önce Bozburun’da tatilde olması ve sonrasında gelişen kendini asarak canına kıyma olayı çevresinde büyük üzüntü yarattı. eskin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Keskin'in ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın eski eşi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. İşte haberimizin detayları…

DENİZ KESKİN NEDEN İNTİHAR ETTİ?

 Ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın geçtiğimiz sene boşandığı ve evliliğinden bir de oğlunun olduğu eski eşi Deniz Keskin İstanbul Beykoz'da bulunan evinde intihar etti.

Olay geçtiğimiz cuma günü Beykoz Çubuklu'da bulunan bir lüks sitede meydana geldi. Sosyetinin tanınmış isimlerinden Deniz Keskin, iddiaya göre oturduğu kendisini iple asarak intihar etti. Keskin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Keskin'in ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın eski eşi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

4 GÜN ÖNCE TATİL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIYORDU

Vefatından 4 gün önce Bozburun'a tatile giden Deniz Keskin'in ölümü sosyetede şok etkisi yarattı.

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