Deniz salyası balık fiyatlarını vurdu!

AA 05 Mart 2021 Cuma 14:18 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 14:18

Tekirdağ'da daha önce tezgahlarda kilogramı 30-40 liraya satılan hamsi ve istavrit, şimdi 60 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.



Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz salyası nedeniyle balıkçıların avlanmakta zorlanmasının balık fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Denizden az hamsi ve istavrit çıktığını belirten Pehlivanoğlu, "Olumsuz hava koşulları ve ardından deniz salyasının başlamasıyla 2-3 haftadır balıkçılar kıyıdaydı. Tekrar denize çıkan balıkçılar salyanın devam ettiğini dördü. Yine de balıkçı arkadaşlarımız avlanmaya çalışıyor." dedi.

Balıkçı Şükrü Dedeler de bu yıl Marmara'da verimli bir yıl geçirmediklerini anlatarak, "Balık özellikle yeni yılda az olduğu için fiyatlar yüksekti. Bir de deniz salyasının etkisiyle avcılığın olmaması fiyatları daha da yükseltti. Karadeniz'de de balık az. İnşallah balık yine eskisi gibi olur, balıkçı da vatandaş da sevinir." diye konuştu.