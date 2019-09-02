Denizde erkek cesedi bulundu
Sarıyer'de, denizde erkek cesedi bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, sahil kenarında yürüyen vatandaşlar denizde bir erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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