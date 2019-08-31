27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Denizden çıkınca neye uğradıklarını şaşırdılar! Havlu ve şortlarıyla karakola gittiler

Antalya'nın Konyaltı sahilinde yüzdükleri sırada cep telefonu, kıyafet ve paralarının bulunduğu çantası çalınan 2 gurbetçi, denizden çıkınca şoke oldu. 2 arkadaş havlu ve şortlarıyla emniyete giderken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı sahilindeki bir plajda meydana geldi. Almanya’da yaşayan Okan Erdoğan(24) ve Kadir Özkan(25)tatil için birkaç gün önce Antalya’ya geldi. Öğle saatlerinde serinlemek için denize gelen iki arkadaş, eşyalarını bir çantada birleştirip suya girdi. Bir süre sonra kıyıya çıkan iki arkadaş, çantalarının yerinde olmadığını gördü. Çevrede araştırma yapan Özkan ve Erdoğan, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sadece şort ve havluları ile ortada kalan iki arkadaşın polis ifadelerine başvurdu.

Çantanın içinde iki cep telefonu, pasaportlar ve 400 Avro para olduğu belirlendi. Kadir Özkan, telefonunda bulunan takip sistemi üzerinden polislere sinyalin geldiği adresi verdi. Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi 2228 Sokak’ta veren sinyal bölgesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sinyalin geldiği sokağa dağılan polis, şüpheli gördüğü kişiler üzerinde de sorgulama yaptı. Sinyalin hareketlilik göstermesi nedeniyle birçok binaya girip çıkmak zorunda kalan polis, bazı dairelerde de inceleme yaptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaya rağmen bir sonuç alınamadı. Polis, Okan Erdoğan ve Kadir Özkan’ı ifadelerine başvurmak üzere Bahçeli Polis Merkezine götürdü. Şort ve havluları ile emniyete giren iki arkadaşın bir hayli üzgün olduğu görüldü. Polis hırsız yada hırsızları yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. 

Bakanlık görüntüleri paylaştı: Mehmetçik böyle imha etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlardan "Eren Bülbül" için sosyal medya zinciri

Bakanlardan 'Eren Bülbül' için sosyal medya zinciri

Tarihi dönüşüm başlıyor! Hükümet dev proje için düğmeye bastı

Tarihi dönüşüm başlıyor! Hükümet dev proje için düğmeye bastı

'CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmiyor'

'CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmiyor'

Kolarov kararını verdi! 1 yıllık imza attı

Kolarov kararını verdi! 1 yıllık imza attı

2 bin 500 polis adayı alınacak

2 bin 500 polis adayı alınacak

Hakim karşısında itiraf etti: Ondan milyonlarca dolar aldım

Hakim karşısında itiraf etti: Ondan milyonlarca dolar aldım

Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri’de ürettiler

Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri’de ürettiler

'Kıran-2 Ortak Operasyonu'nda yakalandılar

'Kıran-2 Ortak Operasyonu'nda yakalandılar
 

POPÜLER HABERLER

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

İşte o an! Denizle böyle buluştular

İşte o an! Denizle böyle buluştular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA