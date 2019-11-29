Deniz’in merhemi Türkiye’de bulundu

Azerbaycan’da yaşayan 13 yaşındaki Deniz Humbatova kalıtsal Nieman-Pick hastası olarak dünyaya geldi. 1 yaşında teşhis konulan talihsiz çocuk için ailesi yıllarca dünyanın birçok noktasında bulunan hastane ve doktorlara başvurdu. Uzmanların ortalama 13 yıl ömür biçtiği çocuk için hiçbir şey yapılamadı. Azerbaycanlı aile son umut olarak İstanbul’a geldi. Burada çocuğun durumunu inceleyen Yrd. Doç. Dr. Ümit Özçelik dünyada bugüne kadar sadece 9 vakada gerçekleştirilen ameliyatı yapabileceklerini söyledi. Hayati risk taşıyan ameliyat ailenin onayı ile gerçekleşti. Karaciğer nakli yapılan ve dalağı alınan Deniz sağlığına kavuştu.

HER GÜN ÖLDÜK

Küçük çocuğun kendilerine geldiğinde genel sağlık durumunun çok kötü olduğunu ve hiçbir hastanenin Deniz’i kabul etmediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Özçelik “Başarılı bir ameliyat oldu ameliyatla hem karaciğer naklini gerçekleştirdik hem de dalağını çıkarttık. Ameliyattan sonraki süreçte çok şükür her şey yolunda gitti bugün sağlığına kavuştu. Artık diğer çocuklar gibi normal yaşamına döndü” diye konuştu. Doğduğu günden bu yana hastalıkla mücadele eden Deniz Humbatova organ bağışı için insanlara seslenerek “Bütün dünyaya organlarınızı bağışlayın demek istiyorum. İnsanlara son bir şans verin. Bu yıl okuluma başlayamadım evde öğrenim görmeye devam ediyorum. Gelecek yıl artık okuluma da gideceğim” dedi. Çocuğunun hastalığını öğrendiği günden bu yana hiç yüzlerinin gülmediğini belirten anne Aıda Humbatova, “Biz aile olarak her gün öldük. Dünyada birçok hastaneye başvurduk ama kabul etmediler. Türkiye’nin bizi kabul etmesine bile şaşırdık, Deniz son evredeydi. İnsanlar inşallah organ bağışı konusunda duyarlı olur. Bir yaşam şansı versinler, çocuklarımız böyle ölüp gitmesin” ifadelerini kullandı.