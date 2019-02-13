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Denizli'de 4 bin 293 FETÖ şüphelisine işlem yapıldı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında il genelinde 9 bin 214 soruşturma dosyası üzerinden 4 bin 293 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

  • DHA
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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kentte yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalarla ilgili rakamları paylaştı. Açıklamasında FETÖ/PDY kapsamında bugüne kadar 9 bin 214 soruşturma dosyası üzerinden 4 bin 293 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan kamu davası açıldığı belirtildi. 3 bin 490 şüpheli hakkında FETÖ terör örgütü üyeliği iddiasında kovuşturmaya yer olmadığına, 2 bin 392 soruşturma dosyasında da yetkisizlik kararı verildiği kaydedildi. 854 soruşturma dosyasının da bağlantısı sebebiyle diğer dosyalar ile birleştirildiğini vurgulandı.
 
Bu davalarda 1201 kişi hakkında mahkumiyet, 825 kişi hakkında da beraat kararı verildiğine de dikkati çeken Başsavcı Yılmaz, halen 540 dosya üzerinde ise soruşturmanın sürdüğünü, mahkemelerde açılmış kamu davalarında ise yargılamalara devam edildiğini belirtti.
 

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