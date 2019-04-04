Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.01'de merkez üssü Acıpayam olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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