31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Denizli'de 85 yaşındaki adam devrilen traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi

Denizli’de çalışma için traktörle tarlasına giden 85 yaşındaki adamın traktöründe devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, olay, Acıpayam ilçesi Çakır Mahallesinde meydana geldi. 85 yaşındaki Zeki Altın isimli şahıs plakası henüz tespit edilemeyen traktör ile tarlasına çalışmak için gittiği sırada kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri talihsiz adamı Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak Altın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 
 

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli çağrı yaptı, İP'ten MHP'ye geçtiler

Bahçeli çağrı yaptı, İP'ten MHP'ye geçtiler

Balıkesir'deki korkunç kazayla ilgili yeni açıklama

Balıkesir'deki korkunç kazayla ilgili yeni açıklama

Galatasaray ve Fenerbahçe, Fejsa için kapışıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, Fejsa için kapışıyor

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Jandarma ve MİT'ten sınır ötesi operasyon: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Jandarma ve MİT'ten sınır ötesi operasyon: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Hollanda Kraliyet Ordusu'nda görevliydi... Aydın'da ağlatan veda

Hollanda Kraliyet Ordusu'nda görevliydi... Aydın'da ağlatan veda

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

İzmit'te feci kaza... Saniye saniye görüntülendi

İzmit'te feci kaza... Saniye saniye görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Bahçe çöktü, bir anda ortaya çıktı

Süper Lig'de dikkat çeken transferler

Süper Lig'de dikkat çeken transferler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA