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Yaşam

Denizli'de belediye otobüsüyle minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

AA03.01.2020  22:38 - Güncelleme: 03.01.2020  22:40

Alınan bilgiye göre, İzmir Bulvarı'ndan Bayramyeri istikametine giden Mehmet Gürel (28) yönetimindeki 20 ACC 919 plakalı minibüs, Saraylar Mahallesi Ahi Sinan Caddesi kavşağında karşı yönden gelen Eyüp Yılmaz idaresindeki 20 BLD 76 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsün sürücüsü ile aynı araçtaki Abdullah Erol (47) ve Mehmet Yıldız (53) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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