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Yaşam

Denizli'de bir ev yandı

Denizli'de alevlerin yükseldiği ev kullanılamaz hale geldi.

IHA07 Ekim 2020 Çarşamba 20:30 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 20:30
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Denizli’de, bir evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Çal ilçesi Çakırlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Kama’ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürdü. Alevlerin yükseldiği ev kullanılamaz hale gelirken şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.

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