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Yaşam

Denizli'de bir genç dağda mahsur kaldı

Denizli'de yürüyüşe çıktığı dağda mahsur kalan genç, 7 saatlik bir çalışma sonrası kurtarıldı.

DHA18 Aralık 2020 Cuma 23:46 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 23:46
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yürüyüş yapmak için dağlık alana çıkan ve kaybolan Hüseyin Acar (28), JAK ve AFAD ekiplerince yaklaşık 7 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Tepecek dağı mevkiinde meydana geldi. Tepecik dağına çıkan Hüseyin Acar, dönüş yolunu bulamayınca kayboldu. 112'yi arayan Acar yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Acar'ın uçurum ve sarp bölgede olmasından dolayı arama çalışmaları güçleşti. AFAD ekipleri Acar'in yerini belirledi ancak ulaşamadı. Karanlığın çökmesi üzerine ve Acar'ın soğuk nedeniyle hipotermi geçirme tehlikesi üzerine Eskişehir'den jandarma helikopteri çağrıldı. Denizli'ye gelen helikopterden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi dağa inerek Acar'ı havada bekleyen helikoptere taşıdı. 11. Komando Tugay Komutanlığı'na indirilen Acar buradan da hastaneye sevk edildi.

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