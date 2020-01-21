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Yaşam

Denizli'de canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Denizli'nin Çivril ilçesindeki canlı hayvan pazarı, çevre mahallelerden getirilen bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine geçici olarak kapatıldı.

AA21.01.2020  21:07 - Güncelleme: 21.01.2020  21:07

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede bazı mahallelerden getirilen hayvanlarda şap hastalığı olduğunu belirledi.

Kent merkezine getirilecek hayvanların hastalığı bulaştırma riskine karşı Çivril Canlı Hayvan Pazarı'nın faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Pazarın 21 gün süreyle kapalı olacağı öğrenildi.

Çivril Belediyesinden yapılan açıklamada da "İlçemizde bir mahallede çıkan şap hastalığı neticesinde hayvan pazarımız tedbir amaçlı, veteriner hekimlerimiz tarafından hastalık söndürülene kadar bir süreliğine kapatılmıştır. Açılış zamanı vatandaşlarımıza bildirilecektir." ifadesi kullanıldı.

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