Denizli’de demir korkuluklara bağlı erkek cesedi bulundu
Denizli’de kapalı pazar yerinin demir korkuluklarına ayakları ve boğazından iple bağlı halde bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, cesedin yanında tarım ilacı bulunması kafaları karıştırdı
- İHA
Olay, Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinden meydana geldi. Mahalledeki semt pazarında gece geç saatlerde bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile 112 sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.
Kısa bir araştırma yapan ekipler şahsın bir iş yerinden bekçilik yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Saffet Göven olduğunu belirledi.
YANINDA TARIM İLACI VARDI
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Göven’in ayakları ve boynundan pazar yerinin demir korkuluklarına iple balı olduğunu ve başucunda tarım ilacı olduğunu belirledi.
Göven’in nende demir korkuluklara bağlı olduğunu belirlemek için çalışma başlatırken, şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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