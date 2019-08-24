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Denizli'de ehliyetine el konulan sürücü trafik kazasında öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alkollü ve tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2028 yılına kadar el konulan sürücü, kullandığı otomobilin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Ramazan Selin Alkış'ın (27) kullandığı 34 RSA 88 plakalı otomobil, Denizli çevre yolunda önünde seyreden Ali Uysal yönetimindeki 42 UJ 454 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Alkış, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri, Alkış'ın araç içinde sıkışan cesedini güçlükle çıkardı.

Otomobilin hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı belirtildi.

Tekstil işiyle uğraştığı belirtilen sürücüye alkollü ve tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle çok sayıda trafik cezası kesildiği, bu yasağı 5'ten fazla ihlal eden sürücünün ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu bildirildi.

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