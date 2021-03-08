İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mart 2021 Pazartesi / 24 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7454
  • EURO
    9,198
  • ALTIN
    418.505
  • BIST100
    1530.27
Yaşam

Denizli'de fabrika yangını

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 20:47 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 20:47
ABONE OL

Hacı Eyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta havlu bornoz üreten tekstil fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı.

Görevlilerce fabrikada çalışanlar kısa sürede tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlara izin vermedi.

Yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.