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Yaşam

Denizli'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

DHA07 Mart 2021 Pazar 23:51 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 23:51
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Olay, saat 20.00 sıralarında Yeni Mahalle 5001 Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tabanca ve tüfeklerle birbirine ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Mustafa Dev, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dev, burada doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayın ardından iki otomobille kaçtıkları belirlenen Y.E.İ., F.İ., Z.T., Y.H. ve H.B. yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobillerde saçma ve kurşun izlerinin olduğu görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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