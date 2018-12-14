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Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ve engelli oğlu tedavi altına alındı.

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Sevindik Mahallesi 2315 Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Emine Arık (78) ile yürüme engelli oğlu Özgür Arık'tan (41) haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ev sahibinde bulunan yedek anahtarla açılan evde baygın bulunan anne ve oğlu, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan anne ve oğlunun yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Ev sahibi Ayşe Yıldırım, gazetecilere, belediyeden dağıtılan öğle yemeğini Arık ailesine götürdüğü sırada kapının açılmadığını söyledi. Zile basmasına rağmen kapıyı açan olmadığını belirten Yıldırım, "Camdan baktığımda ikisi yerde hareketsiz yatıyordu. Bende polisi aradım." dedi.

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