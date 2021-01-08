Denizli'de kumar operasyonu

AA 08 Ocak 2021 Cuma 20:20 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 20:21

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir apartman dairesinde kumar oynadıkları belirlenen 33 kişiye, toplam 148 bin 500 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi'nde bir binanın 3. katında kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde H.B'nin kiraladığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Yapılan aramalarda, 3 ayrı odada kumar masaları, çok sayıda iskambil kağıdı, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

Şüphelilerin kumar oynarken yakalanmamak için apartman girişine ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirdiği, daireden görüntüleri takip ettikleri ifade edildi.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 148 bin 500 lira para cezası kesildi.

Zabıta ekiplerince ev mühürlenirken, daireyi kiralayan H.B. ile beraber çalıştığı kişi hakkında adli işlem başlatıldı.