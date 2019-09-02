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Denizli’de minibüsün devrilmesi sonucu 1’i bebek 9 kişi yaralandı

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan minibüsün devrilmesi sonucu aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Pamukkale ilçesi Irlıganlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gözler Mahallesi’ndeki mevlitte yemek dağıtımı yapan garsonları taşıyan minibüs yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. 
 
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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