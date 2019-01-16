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Denizli'de öğrenci servisi devrildi! 13 yaralı

Denizli'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu, sürücü ve 12 öğrenci yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

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Denizli'nin Çivril ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ve 12 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.A'nın kullandığı 03 F 0535 plakalı öğrenci servisi midibüs, Denizli-Dinar kara yolu ilçe girişinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ve araçta bulunan 12 üniversite öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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