13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Denizli’de polis aracı ile çöp kamyonu çarpıştı, 2 polis yaralandı

Denizli’de polis aracı ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis hafif yaralandı. Kazada devrilen çöp kamyonundan çıkan temizlik görevlileri ise büyük bir soğukkanlılıkla çevrede temizlik yaptı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi 3123. Sokak ta meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 A 7251 plakalı polis aracı ile bir ilçe belediyesine ait Adem Aygün idaresindeki 34 UG 2188 plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan çöp kamyonu devrilirken, polis aracı ise yol ortasında durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada polis aracında bulunan polis memurları Ahmet S. ile Ali A. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan ve kendi imkanları ile araçtan çıkan polis memurları, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda trafiği bir süre kontrollü olarak verdi.
 
Devrilen çöp kamyonundan çıkan temizlik görevlileri ise kamyondan yola savrulan çöpler ile kaza esnasında araçlardan kopan parçaları topladı. Temizlik görevlilerinin kazanın ardından büyük bir soğukkanlılıkla işlerine devam etmesi dikkat çekti. Devrilen çöp kamyonunda bulunan bir temizlik görevlisi ile yaşadıkları kazayı anlattı. 
 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Nika Ayaklanmasının bastırılması – Tarihte bugün 18 Ocak 532

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! İlçe emniyet müdürü gözaltında

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu! İlçe emniyet müdürü gözaltında

Yerli imkanlarla yapay deri ürettiler

Yerli imkanlarla yapay deri ürettiler

“İsraillileri ülkeye sokmamak hakkımız”

“İsraillileri ülkeye sokmamak hakkımız”

Dünyanın en yaşlı adamı öldü

Dünyanın en yaşlı adamı öldü

Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde! O sayı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde! O sayı azaltılacak

Meclis onay verdi: Yasaklandı

Meclis onay verdi: Yasaklandı

Eşini darbederek kemiklerini kıran doktora hapis cezası

Eşini darbederek kemiklerini kıran doktora hapis cezası

'Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı'

'Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı'
 

POPÜLER HABERLER

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

'Türkiye'nin Arısı' başardı

'Türkiye'nin Arısı' başardı

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA