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Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Denizli'de, kontrol edilen otomobilin arka koltuğunun döşemesine gizlenmiş, çeşitli dönemlere ait sikkeler ile 3 at heykelciği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

  • DHA
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tekstil işçisi T.P.'nin, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için yurt dışından müşteri aradığını öğrendi.

Ekipler, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Akhan Mahallesi'nde pazar günü şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, aracı aradı.

SERBEST BIRAKILDI

Otomobilin arka koltuğunun döşemesinde, poşet içinde 50 sikke ve 3 at heykelciği bulundu. Müze Müdürlüğü tarafından incelenen tarihi eserlerin Roma, Helenistik, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlendi.

Sikkelerin üzerinde Roma dönemine ait erkek ve kadın tanrıça figürleri, at üzerinde süvari, İsa başı ve okunamayan eski döneme ait figürler bulunduğu belirtildi.

Bazı sikkelerde Arapça yazıların bulunduğu kaydedildi. Ele geçirilenlerin orijinal ve müzede sergilenmesi gereken eserler olduğu bildirildi. Gözaltına alınan T.P. ise dün sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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