Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Denizli’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 11 kişi, satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Hakim karşısına çıkan şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kentin çeşitli yerlerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı yönünde bilgi elden Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldığı şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Ekipler, kimliği açıklanmayan 11 şüpheliye yönelik kent merkezi ile Honaz ve Pamukkale ilçelerinde toplam 12 adreste narkotik köpeği ‘Evlat’ın da katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde, 86 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 55 adet suboxone, 5 adet ecstasy hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA