Denizli’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Hakim karşısına çıkan şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kentin çeşitli yerlerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı yönünde bilgi elden Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldığı şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Ekipler, kimliği açıklanmayan 11 şüpheliye yönelik kent merkezi ile Honaz ve Pamukkale ilçelerinde toplam 12 adreste narkotik köpeği ‘Evlat’ın da katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde, 86 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 55 adet suboxone, 5 adet ecstasy hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.