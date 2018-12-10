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Denizli'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Denizli'de polisin sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar bonzai, esrar ve metamfetamin ile yakalanıp gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

  • DHA
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik olarak geçen perşembe günü akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Zeytinköy Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda S.İ., İ.E. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 gram bonzai, 30 gram esrar ve 10 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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