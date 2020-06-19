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Yaşam

Denizli'de uyuşturucuya 2 tutuklama

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

AA19 Haziran 2020 Cuma 18:52 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 18:52
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 300 gram skunk, 20 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, 8 fişek, 21 sahte 100 dolar, 2 sahte 100 euro, ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 10 bir 320 TL'ye de el konuldu.

Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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