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Yaşam

Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

Denizli'de etkisini gösteren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 21:30 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 21:30
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Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından yüksek kesimlerde sis oluştu.

Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla kara yolunda aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Cankurtaran ve Sarıabat mevkilerinde görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesiyle trafik durma noktasına geldi.

Araç sürücüleri yolda dörtlülerini yakarak, ilerlemeye çalıştı.

Bu arada bölge trafik ekipleri denetim yaparak, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulundu.

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