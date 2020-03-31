İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5694
  • EURO
    7,2276
  • ALTIN
    340.029
  • BIST100
    89643.7
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Denizli'deki kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Yaşam

Denizli'deki kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreste bulunan kumar malzemeleri, tüfek ile şüphelilerin oturduğu masadaki 1240 liraya el konuldu.

AA31 Mart 2020 Salı 18:21 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 18:21
ABONE OL

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sırakapılar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine saat geç olmasına rağmen çok sayıda kişinin girip çıktığını belirledi.

Ruhsatsız olarak umuma açık iş yerine çevrildiği anlaşılan söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan V.İ, S.H, H.D, T.D, S.Ö, H.T ile kumar oynatan H.D'yi gözaltına aldı.Adreste bulunan kumar malzemeleri, tüfek ile şüphelilerin oturduğu masadaki 1240 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden H.D'ye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, 6 şüpheliye de kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal etmek suçlarından toplam 6 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

Koruma altındaydı Tunceli'de görüntülendi!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu
İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!
Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!

Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı
Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi
Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi

Türkiye tepki göstermişti! İran'dan da açıklama geldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.