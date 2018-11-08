Drone gören yaşlı teyzenin tepkisi gülümsetti

Kastamonu'da, bir süre önce köyünde ineklerini otlatırken, ilk defa drone gören kişinin tepkisi, sosyal medyada gündem olmuştu. Benzer olay, Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana geldi. Yerel yayın yapan televizyon kanalının kameramanı, Sofular Mahallesi üzerinde, drone ile haber amaçlı görüntü çekmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen yaşlı kadın, havadaki drone'u gördü. Bir süre cihaza bakan; ancak anlam veremeyen kadın, drone'un üzerine doğru geldiğini görünce korkup, ağaçların arasına koştu. Bu görüntüler, izleyenleri gülümsetti.