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Yaşam

Depremde iş yeri yıkılan esnaf: Gittiği yere kadar Malatya'dayız

Malatya'da depremden önce 8 personel çalıştıran esnaf, yıkılan iş yerinin önünde hayata tutunmaya devam ediyor. Köftelerini vatandaşa maliyetine satan esnaf 'Gittiği yere kadar Malatya'dayız' dedi.

12 Mart 2023 Pazar 14:26 - Güncelleme:
Depremde iş yeri yıkılan esnaf: Gittiği yere kadar Malatya'dayız
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da çok sayıda iş yeri ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Malatya esnafı, hasar alan dükkanlarının önünde işlerine devam ederek hayata tutunmaya çalışıyor.

Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, kent merkezinde vatandaşa hizmet eden esnafları ziyaret etti.

Köse, Halep caddesinde iş yeri yıkılan esnafın derdini dinledi.

Vatandaşa maliyetine hizmet veren ve depremden önce sekiz personel çalıştıran köfteci "Gittiği yere kadar Malatya'dayız" dedi.

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