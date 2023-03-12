Depremde iş yeri yıkılan esnaf: Gittiği yere kadar Malatya'dayız

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da çok sayıda iş yeri ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Malatya esnafı, hasar alan dükkanlarının önünde işlerine devam ederek hayata tutunmaya çalışıyor.

Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, kent merkezinde vatandaşa hizmet eden esnafları ziyaret etti.

Köse, Halep caddesinde iş yeri yıkılan esnafın derdini dinledi.

Vatandaşa maliyetine hizmet veren ve depremden önce sekiz personel çalıştıran köfteci "Gittiği yere kadar Malatya'dayız" dedi.