24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9982
  • 6,7152
  • 247.198
  • 92.153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Derbide İstiklal Marşı'nı okuyan Japon gazeteci: Çocuklarımın okulunda öğrendim

Galatasaray - Beşiktaş arasındaki derbi maçı öncesi okunan İstiklal Marşı'na eşlik eden Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, 18 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve çocukları nedeniyle İstiklal Marşı'nı öğrendiğini söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde basın tribününde İstiklal Marşı'nı okurken görüntülenmesi gündem yaratan Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, açıklamalarda bulundu.
 
İstanbul'da bürosu olan tek Japon TV kanalı FUJI TV'de görev yaptığını dile getiren Tsuchiya, "18 senedir Türkiye'de yaşıyorum, 2 çocuğum var. Onların okullarında İstiklal Marşı'nı söylüyorlardı, ben de öyle söyleye söyleye öğrendim" dedi.
 
Japon gazeteci, Nagatomo ve Kagawa'yla ilgili de, "Nagatomo'yu İstanbul'a geldiği gün havalimanında karşıladık. Kagawa'yı da aynı şekilde havalimanında takip ettik. O günden bu yana iki futbolcuyu da sürekli takip ediyoruz. Diğer Japon muhabirlerin ise Almanya'dan ve Japonya'dan geliyor olmaları çok güzel" ifadelerini kullandı.

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Gazze'yi işgal etmeliyiz"

'Gazze'yi işgal etmeliyiz'

Azez'de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi

Azez'de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi

Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polisimiz şehit

Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polisimiz şehit

PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

Bankada işlem yapanlar dikkat! Binlerce kişiyi ilgilendiren karar

Bankada işlem yapanlar dikkat! Binlerce kişiyi ilgilendiren karar

Füze vuran lazer sistemi test edildi

Füze vuran lazer sistemi test edildi

Karadeniz’de kafeslerde üretiliyor! Birçok ülkeye ihraç ediliyor

Karadeniz’de kafeslerde üretiliyor! Birçok ülkeye ihraç ediliyor

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı
 

POPÜLER HABERLER

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

Dünyanın cazibe merkezi olacak! Ve başlıyor

Dünyanın cazibe merkezi olacak! Ve başlıyor

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA