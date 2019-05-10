Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Vatandaşlar, bir bölümü ilçe merkezinden geçen Çepelçe Deresi'nde balıkların kıyıya vurduğunu görüp, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, yaptıkları incelemede balıkların, tarlalara atılan tarım ilaçlarının dere suyuna karışması nedeniyle öldüğünü belirledi. Belediye tarafından vatandaşlara balıkları tüketmemeleri konusunda anonslar yapılırken, başlatılan soruşturma sürüyor.