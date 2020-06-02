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Yaşam

Dereye yuvarlanıp, yanan otomobilin sürücüsü öldü

Çorum'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan dere yatağına yuvarlanan ve alev alarak yanan otomobilin sürücüsü Recep Molozoğlu (56), hayatını kaybetti.

DHA02 Haziran 2020 Salı 18:08 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 18:08
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Kaza, dün akşam Osmancık karayolunun Pınarcık köyü girişinde meydana geldi. Recep Molozoğlu yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dere yatağına yuvarlanan otomobil, alev alıp yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını güçlükle söndürdü. Hurda yığını haline gelen otomobilde, Recep Molozoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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