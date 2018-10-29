Derince'de cip, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza sabaha karşı, D-100 Karayolu Derince Çenedağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen Serkan Aktoprak (23) yönetimindeki 20 DH 191 plakalı cip, sol şeridi temizleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mesut Koç'un kullandığı 34 LU 1380 plakalı yol temizleme aracına çarptı. Savrulan cip, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri cip içerisinde bulunan Bayram Salih Ekin'e (24) ilk müdahalede bulunurken, cip sürücüsü Serkan Aktoprak ve Tülin Duman'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram Salih Ekin, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.