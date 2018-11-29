Ders sayıları yarı yarıya düşecek 

Bakan Selçuk, eğitim alanında hayata geçirilecek birçok yeni projenin müjdesini vererek, “Bizde liselerde 15-16 ders var ama bütün Anglosaksonlara baktığımızda, Japonya’ya, Singapur’a, Hong Kong’a baktığımızda onlarda lisede 5 yada 6 ders var. Bir çocuk sürekli küçük küçük çukurlar kazarak bir hayat düzeni kuramaz. Çocuk kuyu kazmalı o zaman suyu bulur. Küçük küçük gereksiz çukurlarla birçok dersi anlamadan yukarı çıkıyor. Hemen önümüzdeki yıl ortaöğretimdeki bu 15-16 dersin yarı yarıya azaldığını göreceksiniz” dedi. Bakan Selçuk, Okul Gelişim Modeli kurmaya hazırlandıklarını da ifade ederek, “Bizim için toplumda aile neyse eğitim de okul da odur. Netice itibariyle her okul kendi içerisinde yaklaşık 25-30 parametre üzerinden nerede olduğunu anlık olarak mobil olarak izleyecekler. Şubatta bu başlıyor. Yani her bir okul kendisinin hangi parametrede nerede olduğunu görebilecek ama bu bir rekabet değil, bir yarışma değil, biz hangi okula ne kadar yardım ve destek yapmak için bunu yapıyoruz” diye konuştu.