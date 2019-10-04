Dersimiz insanlık
Kendilerinden önce engelli arkadaşlarını düşündüler
Silivrideki 5,8’lik büyüklüğündeki depremde İstanbullular kendilerini sokağa attı. Bin 950 öğrencinin eğitim gördüğü Sultangazi’deki Yunus Emre İlkokulu 3 dakika içerisinde boşaltılan binalar arasındaydı. İşte o anda okulun güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntü, izleyenleri duygulandırdı. 8 yaşlarındaki biri kız iki öğrencinin, kendi canlarını hiçe sayarak yürüme engelli bir arkadaşlarının yardımına koşması, kollarına girerek dışarı çıkarması, küçük yüreklerden ‘insanlık dersi’ olarak kayıtlara geçti.
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