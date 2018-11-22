Dersimiz ‘Sıfır Atık’ 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında Ankaralı minikler bilinçlendiriliyor. Sınıflara kâğıt geri dönüşüm kutuları hediye eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda bilinçlenmelerini de sağladı. Eğitmen Firdevs Kılıç, belediyenin kent temizliğinde hangi işleri yaptığını çocuklara video eşliğinde anlattı. Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk de öğrencilere şu bilgileri verdi: Şehirlerimizin akciğerleri olan ağaçları korumamız gerekiyor. Eğer sınıflarınızda, evlerinizde çıkan atık kâğıtları çöp yerine geri dönüşüm kutularına atarsanız birçok ağacı kurtarmış olursunuz.