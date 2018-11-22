Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Dersimiz ‘Sıfır Atık’ 

‘Sıfır Atık’ sloganıyla yola çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere geri dönüşüm dersi veriyor.    

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında Ankaralı minikler bilinçlendiriliyor. Sınıflara kâğıt geri dönüşüm kutuları hediye eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda bilinçlenmelerini de sağladı. Eğitmen Firdevs Kılıç, belediyenin kent temizliğinde hangi işleri yaptığını çocuklara video eşliğinde anlattı. Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk de öğrencilere şu bilgileri verdi: Şehirlerimizin akciğerleri olan ağaçları korumamız gerekiyor. Eğer sınıflarınızda, evlerinizde çıkan atık kâğıtları çöp yerine geri dönüşüm kutularına atarsanız birçok ağacı kurtarmış olursunuz. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA