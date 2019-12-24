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Yaşam

Derya Uludüz kimdir? Derya Uludüz kaç yaşında, nereli?

Derya Uludüz kimdir? Derya Uludüz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Derya Uludüz, yayımladığı makaleler, köşe yazıları ve ekran karşısındaki söylemleri ile birçok vatandaşın araştırdığı isimler arasında. Derya Uludüz 6 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzmandır. Derya Uludüz hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

24.12.2019  11:28 - Güncelleme: 24.12.2019  11:28
Yayımladığı makaleler, köşe yazıları ve ekran karşısındaki söylemleri ile birçok vatandaşın araştırdığı isimler arasında yer alan Derya Uludüz'ün hayatı merak konusu oldu. Derya Uludüz kimdir? Derya Uludüz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Derya Uludüz 6 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzmandır. Derya Uludüz'e dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
DERYA ULUDÜZ KİMDİR? 
Derya Uludüz 6 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzmandır.
 
Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. Algoloji ve Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. Çocuk nörolojisi, pediatrik ve erişkin başağrısı ve beyin damar hastalıkları polikliniklerinde aktif görev yapmaktadır. 
 

 
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
 
Mesleki Eğitim
09.1991-09.1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Hekimlik Diploması
 
05.1998-07.1998 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Beyin Cerrahisi ihtisası
 
08.1999-12.1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Rotasyonu
 
12.1999-03.2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Nörolojisi Rotasyonu
 
03.2000-11.2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Psikiyatri Rotasyonu
 
11.2000-11.2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji İhtisası
 
Uzmanlık
17.11.2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Uzmanı
 
Doçentlik
15.06.2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Doçenti
 
06.2012-09.2012 Amerika Birleşik Devletleri University of Minnesota
 
Vascular Neurology Fellow (Beyin Damar Hastalıkları alanında çalışmalar yapmıştır)
 
Alt Uzmanlık Alanları
06.2013 Vasküler Nöroloji Sertifikasyonu
 
06.2013 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Vasküler Nöroloji Bilim Dalı öğretim üyesi
 
06.2013 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı öğretim üyesi
 
Profesörlük
15 Ocak 2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Profesörü
 
İdari Görevler ve Halen Devam eden Profesyonel Pozisyonlar
2011 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
2013 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vasküler Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 
2014 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 3000 Kurulu Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Eş Başkanı
 
2014 – 2015 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu (UTEAK) Özdeğerlendirme Komitesi Üyeliği
 
2014 – Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu asil üyesi
 
2014 – Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma grubu üyesi
 
2014 – Türk Nöroloji Derneği Pediatrik Nöroloji Çalışma grubu Başkan Yardımcısı
 
2014 – Türk Nöroloji Derneği Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu üyesi
 
2015 – Uluslararası Başağrısı Derneği Çocuk Başağrısı alt Komitesi (International Headache Society Pediatric Headache) asil üyesi
 
2014-2015 Avrupa Birliği Projeleri (Horizon 2020) Çocuk Nörolojisi Projeleri Değerlendirme Komitesi Üyesi
 
2015 – Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi yayın kurulu üyeliği
 
2015 – Türkiye Klinikleri Dergisi yayın kurulu üyeliği
 
2015-2016 – TUKMOS Nöroloji Üyesi
 
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanlığı
 
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ERASMUS Koordinatörü
 
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 5. Dönem Lisans Eğitim Koordinatörü
 
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 3001 Kurulu Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığı
 
2016 – Türk Nöroloji Derneği Yayın Kurulu Üyeliği
 
Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
 
Türk Tabipler Birliği
 
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
 
Türk Kas Hastalıkları Derneği
 
Türk Başağrısı Derneği
 
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
 
Türk Çocuk Nörolojisi Derneği
 
Dünya Başağrısı Derneği
 
Avrupa Başağrısı Derneği
 
Avrupa İnme Derneği
 
SAFE (Avrupa İnme Hastaları Derneği) 

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