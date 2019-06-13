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Dev buhar kazanı yola çıktı: İzmir’den Aydın’a 5 günde gidecek

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan özel tasarım bir römorka yüklendikten sonra bir çekiciyle Aydın'ın Söke ilçesine taşınan 95 tonluk dev buhar kazanı, yaklaşık 400 kilometrelik yolu, saatte ortalama 15 kilometre hızla 5 günden tamamlayacak.

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Yurt dışından ithal edildikten sonra 3 gün önce Aliağa'dan yola çıkan ve Söke'de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında enerji üretimi için kullanılacak 30 metre uzunluğundaki dev buhar kazanının yüklü olduğu çekici, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçti.

Polis eskortu eşliğinden ilçeden geçirilen kazan için yollarda güvenlik tedbirleri alındı. Saatte ortalama 15 kilometre hızla taşınan dev kazanı gören ilçe sakinleri ve sürücüler, cep telefonlarıyla o anları fotoğrafladı.

Proje direktörü Efe Küçükkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 gün önce Aliağa Limanı'ndan yola çıktıklarını belirterek, "Aliağa'dan Soma, Akhisar, Gölmarmara, Salihli istikametinden Turgutlu'ya geldik. Buradan da Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk istikametinden Söke'ye gideceğiz." dedi.

Aliağa'dan Turgutlu'ya kadar aracın geçebilmesi için yol üzerinde bulunan işaret ve tabelaların zarar görmemesi için söküldüğünü aktaran Küçükkaya, "4 mobese direği, 32 trafik işaret ve yön levhası sökülüp yeniden takıldı. 45 trafik ışığı direğinin de yönü çevrildi." diye konuştu.

Zorlu bir yolculuğa çıktıklarını dile getiren Küçükkaya, "Saatte ortalama 15 kilometre yol alıyoruz. Adeta bir kaplumbağa gibi ağır ağır hareket ediyoruz. Aracın virajlardan dönebilmesi için çok dikkatli bir şekilde ilerliyoruz." diye konuştu.

Küçükkaya, Söke'de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında enerji sağlamak için kullanılacak dev kazanın buharla fabrikaya enerji sağlanacağını ifade etti.

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

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